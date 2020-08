Viviana Parisi, si rafforza l'ipotesi del suicidio (Di giovedì 13 agosto 2020) Nuovo vertice in Prefettura a Messina con inquirenti e soccorritori, per fare il punto sulle ricerche del piccolo Gioele Mondello, il bambino di 4 anni di cui si sono perse le tracce lunedì., 3 agosto quando è scomparso con sua madre, Viviana Parisi, poi trovata senza vita l′8 agosto nei boschi di Caronia (Messina). Le ricerche del bimbo potrebbero subire un’ulteriore allargamento del perimetro dopo l’autopsia eseguita martedì sera sul cadavere della deejay di Venetico, nel messinese.Ieri pomeriggio gli investigatori, con i tecnici Enel, hanno raggiunto il traliccio ai piedi del quale è stato rinvenuto il corpo della donna. Hanno eseguito ulteriori controlli per verificare se Viviana possa essere salita per poi lanciarsi nel vuoto. Le fratture multiple, al torace e al bacino, riscontrare ... Leggi su huffingtonpost

gaiatortora : Titolo 'Viviana Parisi prendeva psicofarmaci'. Segnalo che prendere psicofarmaci non è indice di nulla. - poliziadistato : Dal riconoscimento degli effetti personali recuperati dalla #poliziascientifica, il corpo ritrovato nei boschi di C… - MediasetTgcom24 : Messina, Viviana Parisi è morta: è suo il cadavere ritrovato a Caronia | Ancora nessuna traccia del piccolo Gioele… - HuffPostItalia : Viviana Parisi, si rafforza l'ipotesi del suicidio - angiuoniluigi : RT @Corriere: Lo strazio del papà di Gioele: «Viviana non era stata bene, ma non voglio pensare al suicidio» -