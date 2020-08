Viviana Parisi, scoperte nuove prove: qualcuno ha chiamato i soccorsi (Di giovedì 13 agosto 2020) Il procuratore capo di Patti ha acquisito una registrazione del 112: qualcuno ha chiamato per segnalare l’auto di Viviana Parisi. Il caso della morte di Viviana Parisi diventa sempre più intricato. Il procuratore capo di Patti Angelo Vittorio Cavalli ha acquisito come prova una chiamata al 112. Sembra infatti che qualcuno abbia chiamato i soccorsi per segnalare l’incidente che ha coinvolto la donna. Chi ha chiamato la polizia ha menzionato anche il piccolo Gioele: questa chiamata prova quindi che la donna è rimasta con suo figlio fino al momento dell’incidente. Continuano quindi le ricerche del bambino: il corpo della madre invece è stato ritrovato sabato scorso sotto un pilone ... Leggi su bloglive

