Viviana Parisi, reso pubblico l’audio della telefonata al 112 (Di giovedì 13 agosto 2020) L'audio di una telefonata al numero d'emergenza potrebbe dare importanti conferme nel giallo di Viviana Parisi, la donna trovata morta nei boschi di Caronia lo scorso 8 agosto dopo essere scomparsa il 3 agosto. La dj era un auto con il figlio Gioele di 4 anni quando dopo un sinistro con un furgoncino sull'autostrada A20 Messina-Palermo è scesa dalla vettura facendo letteralmente perdere le proprie tracce. Il cadavere è stato poi ritrovato, deturpato da animali selvatici, in una scarpata, mentre continuano le ricerche del figlioletto. Come apprende l'Adnkronos, nell'audio una voce chiama il numero 112 e riferisce che "c'è stato un incidente" e che alla guida dell'auto coinvolta "c'era una donna". Quindi il particolare decisivo: "C'è anche un bambino". Il ... Leggi su howtodofor

