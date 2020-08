Viviana Parisi, nuove immagini fanno temere il peggio per il piccolo Gioele (Di giovedì 13 agosto 2020) Il piccolo Gioele era in auto con la madre Viviana Parisi almeno fino all’uscita autostradale di Sant’Agata di Militello dove la donna è rimasta per circa venti minuti prima di riprendere l’autostrada. La certezza arriva da un video di una telecamera di sorveglianza privata installata nel paese della costiera Tirrenica nella città metropolitana di Messina e acquisito e analizzato dagli inquirenti. A spiegarlo è stato lo stesso procuratore di Patti, Angelo Cavallo, titolare dell’indagine. “Abbiamo acquisito un video a Sant'Agata di Militello in cui si vedono la mamma e il bambino. Siamo ragionevolmente sicuri che la signora fosse in auto con il bambino” ha spiegato il magistrato parlando con i giornalisti all'ingresso della procura, ammettendo che si ... Leggi su howtodofor

gaiatortora : Titolo 'Viviana Parisi prendeva psicofarmaci'. Segnalo che prendere psicofarmaci non è indice di nulla. - Adnkronos : Viviana Parisi, in un video di sorveglianza il passaggio a Sant'Agata - poliziadistato : Dal riconoscimento degli effetti personali recuperati dalla #poliziascientifica, il corpo ritrovato nei boschi di C… - StraNotizie : Viviana Parisi, il legale: 'Indagini sul video' - luvoltaggio : RT @gaiatortora: Titolo 'Viviana Parisi prendeva psicofarmaci'. Segnalo che prendere psicofarmaci non è indice di nulla. -