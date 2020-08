Viviana Parisi: “il suo unico amore era la musica, Gioele ricomparirà” (Di giovedì 13 agosto 2020) Parla un noto Dj torinese che ha conosciuto Viviana Parisi. “Il figlio lo amava ma le ha cambiato la vita. Il marito? Invidioso di lei”. “In questi giorni ho passato le ore a vedere e rivedere tutti i video di Viviana su YouTube. E un’idea me la sono fatta, anche se già l’avevo vista all’opera, con e senza Daniele (Mondello, il marito ndr)”. A parlare è un noto Dj di Torino, città dove è nata Viviana Parisi. Preferisce non svelare il suo nome d’arte: “chiamami Sergio, il mio vero nome, con te parlo perchè abbiamo lavorato insieme ma non voglio entrare in questa tragedia, anche mediatica”. Sergio ha girato mezza Italia con i suoi dischi e nel suo percorso ha incontrato e conosciuto anche ... Leggi su chenews

gaiatortora : Titolo 'Viviana Parisi prendeva psicofarmaci'. Segnalo che prendere psicofarmaci non è indice di nulla. - Adnkronos : Viviana Parisi, in un video di sorveglianza il passaggio a Sant'Agata - poliziadistato : Dal riconoscimento degli effetti personali recuperati dalla #poliziascientifica, il corpo ritrovato nei boschi di C… - robibertu : RT @gaiatortora: Titolo 'Viviana Parisi prendeva psicofarmaci'. Segnalo che prendere psicofarmaci non è indice di nulla. - infoitinterno : Viviana Parisi, si allargano le ricerche di Gioele -