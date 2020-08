Viviana Parisi, il magistrato Cavallo: 'Cerchiamo una famiglia di turisti, hanno scavalcato il guardrail ed erano in 4' (Di giovedì 13 agosto 2020) Stando a quanto riferisce 'Messina Today', sarebbero loro i testimoni che lo scorso 3 agosto si sarebbero fermati per soccorrere Viviana dopo l'incidente automobilistico. Il procuratore di Patti, ... Leggi su caffeinamagazine

gaiatortora : Titolo 'Viviana Parisi prendeva psicofarmaci'. Segnalo che prendere psicofarmaci non è indice di nulla. - Adnkronos : Viviana Parisi, spunta telefonata a numero emergenza - Adnkronos : Viviana Parisi, in un video di sorveglianza il passaggio a Sant'Agata - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Viviana Parisi, spunta una telefonata al numero d'emergenza: «C'è stato un incidente e c'è anche un bambino» - SecolodItalia1 : Viviana Parisi, i nuovi sviluppi: una telefonata al numero d’emergenza, si cerca una famiglia di turisti… -

Ultime Notizie dalla rete : Viviana Parisi

In una intervista al Corriere della Sera, nuovo appello di Daniele Mondello che continua ad escludere l'ipotesi del suicidio ROMA - «Io non credo che Viviana sia stata uccisa, ma il suicidio non lo vo ...CARONIA - La scena del crimine - qualunque esso sia e da chiunque sia stato commesso - non è unica. E non sono soltanto le prime indicazioni dell’autopsia sul corpo di Viviana Parisi (nessun apparente ...