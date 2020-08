"Viviana era con Gioele in auto a Sant'Agata": spunta il dettaglio chiave nel video (Di giovedì 13 agosto 2020) Gioele era in auto con la madre quando Viviana Parisi è uscita dall’autostrada Palermo-Messina per recarsi a Sant’Agata di Militello. È quanto si evince dalla visione di un filmato registrato da una telecamera privata nel paese della costiera Tirrenica. Lo conferma il procuratore di Patti, Angelo Cavallo. “Abbiamo acquisito un video a Sant’Agata di Militello - spiega il magistrato - in cui si vedono la mamme e il bambino. È un punto importante per il proseguo delle indagini”.Leggi anche... Viviana Parisi, interesSanti dettagli in un video Leggi su huffingtonpost

