Virus, ecco gli statali che durante il lockdown non hanno lavorato: sono 560.000, regolarmente pagati (Di giovedì 13 agosto 2020) Stare a casa ma essere considerati al lavoro. Senza nemmeno perdere il salario accessorio o i premi. Per oltre 560 mila statali questa è stata la regola fino all'inizio di agosto, da... Leggi su ilmessaggero

NicolaPorro : Il virus dell’#anticasta in salsa grillina sta prendendo sempre più campo in vista del #referendum sul… - quinta : Ci tracciano tutti con il 5G che diffonde il virus. Ecco cosa nascondono nelle mascherine!! Guardate fino in fond… - Zulianello_M : RT @Gazzettino: Virus, ecco gli statali che durante il lockdown non hanno lavorato: sono 560.000, regolarmente pagati - rik_musmeci : RT @Gazzettino: Virus, ecco gli statali che durante il lockdown non hanno lavorato: sono 560.000, regolarmente pagati - CampagnaroMarco : -

Ultime Notizie dalla rete : Virus ecco Virus, ecco gli statali che durante il lockdown non hanno lavorato: sono 560.000, regolarmente pagati Il Messaggero Coronavirus Campania, cosa deve fare chi rientra dall’estero fino al 31 agosto. Numeri e indirizzi

La nuova ordinanza della Regione Campania numero 68 del 12 agosto, in vigore già da oggi e e fino al 31 agosto prossimo, impone a chi risiede in Campania e rientra in regione dall’estero l’obbligo di ...

Trump e le dichiarazioni false – ecco il Fact Check

Il presidente Donald Trump ha fatto diverse affermazioni false o fuorvianti durante la sua ultima conferenza stampa, tenutasi alla Casa Bianca. Trump ha dichiarato in modo fuorviante che in molti paes ...

La nuova ordinanza della Regione Campania numero 68 del 12 agosto, in vigore già da oggi e e fino al 31 agosto prossimo, impone a chi risiede in Campania e rientra in regione dall’estero l’obbligo di ...Il presidente Donald Trump ha fatto diverse affermazioni false o fuorvianti durante la sua ultima conferenza stampa, tenutasi alla Casa Bianca. Trump ha dichiarato in modo fuorviante che in molti paes ...