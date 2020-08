Virtus Bk Aprilia, arriva la marchigiana Giorgia Ricciutelli (Di giovedì 13 agosto 2020) La Virtus Bk Aprilia comunica di aver tesserato per la stagione 2020/21 l’atleta marchigiana Giorgia Ricciutelli, classe 1995. Nata a San Severino Marche ma residente a Matelica, Giorgia ha sempre giocato nella squadra della sua città, la Thunder Basket Matelica. Nella stagione 2017/18 insieme alle sue compagne vince il campionato di C, disputando negli anni successivi il campionato di B. Trasferitasi poi a Roma per studio, Giorgia si allena soltanto con l’Atletico San Lorenzo. Quest’anno invece la situazione la porta a giocare per la Virtus Bk Aprilia, andando a potenziare un gruppo consolidato. Le parole di Giorgia sulla sua nuova avventura: “Non vedo l’ora di iniziare, ... Leggi su ilcorrieredellacitta

