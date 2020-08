Vino italiano fuori dai dazi Usa di Trump: esultano Chianti e Brunello di Montalcino (Di giovedì 13 agosto 2020) Il Vino toscano, simbolo del Made in italy enologico, esulta con i Consorzi di rappresentanza dei produttori di Chianti e Brunello di Montalcino. Il motivo? Il Vino italiano, comprese di fatto le due importanti denominazioni toscane, si è salvato dall’ultima revisione dei prodotti Ue sottoposti ai dazi Usa di Donald Trump. Una decisione, quella di non inserire il Vino italiano tra le eccellenze europee sottoposte a tariffs supplementari – in ritorsione all’affaire Airbus – che l’Ustr ha assunto ieri a Washington, come evidenziato nella notte da WineMag.it. “Il Vino italiano che si salva dal nuovo round dei dazi aggiuntivi Usa ... Leggi su winemag

