Vigilante preso in ostaggio nel Duomo di Milano, l’arrestato era stato licenziato ed era senza casa. Conoscenti: “Non è normale” (Di giovedì 13 agosto 2020) Era stato licenziato a maggio e negli ultimi mesi non aveva un posto fisso in cui stare. Vagava da una casa all’altra, tra parenti, amici, o semplici Conoscenti. E spesso veniva allontanato perché, raccontano, “non normale”. È quanto emerge dalle indagini della Digos e del Pool antiterrorismo milanese che da ieri stanno stanno investigando su Mahmoud Elhosary, l’uomo che attorno alle 13 di mercoledì 12 agosto ha tenuto in ostaggio un Vigilante nel Duomo di Milano, puntandogli un coltello alla gola, ed è stato poi bloccato e arrestato. Il 25enne, nato ad El Menoufia in Egitto sarà interrogato venerdì alle 10,30 nel carcere di San Vittore dal gip Raffaella ... Leggi su ilfattoquotidiano

