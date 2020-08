Vigilante preso in ostaggio nel Duomo di Milano e minacciato con coltello: il momento dell’arresto del giovane egiziano [VIDEO] (Di giovedì 13 agosto 2020) Un giovane egiziano prende in ostaggio una guardia giurata e la minaccia con un coltello. È quanto avvenuto ieri nel Duomo di Milano. La chiesa e’ quasi deserta, ma chi e’ dentro viene fatto uscire. La scena avviene proprio vicino all’altare: attorno al 26enne egiziano un gruppo di poliziotti – uno in ginocchio gli punta contro la pistola – provano a convincerlo a mettere giu’ il coltello che impugna e a lasciar andare il prigioniero. Dopo qualche minuto, gli agenti saltano addosso al giovane, lo disarmano e lo arrestano con le accuse di sequestro di persona e resistenza (vedi VIDEO in fondo all’articolo). Tutto inizia intorno alle 13, quando il ... Leggi su meteoweb.eu

LegaSalvini : PRENDE IN OSTAGGIO VIGILANTE NEL DUOMO A MILANO, ARRESTATO - Agenzia_Ansa : Ostaggio in #Duomo a #MIlano, Pm: 'Al momento escluso il terrorismo' Arrestato per sequestro persona. Guardia in os… - LegaSalvini : Milano, paura al Duomo: vigilante preso in ostaggio. Arrestato un uomo - antonio32114296 : RT @Gianmar26145917: #Milano: il video dell’egiziano che ha preso in ostaggio un vigilante al Duomo. Fatto increscioso di cui non si conosc… - Gingio5 : RT @Gianmar26145917: #Milano: il video dell’egiziano che ha preso in ostaggio un vigilante al Duomo. Fatto increscioso di cui non si conosc… -