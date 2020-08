Vicenza, convalidato arresto del ragazzo nero immobilizzato per il collo dal poliziotto (Di giovedì 13 agosto 2020)  Vicenza, convalidato arresto del ragazzo nero preso per il collo dal poliziotto È stato confermato questa mattina da parte del giudice del Tribunale di Vicenza l’arresto di Jasel Guerra Romero, il ragazzo nero di origini sudamericane protagonista della colluttazione con un poliziotto nel centro di Vicenza lunedì 10 agosto. L’episodio ha destato scalpore perché l’agente ha immobilizzato il ragazzo 21enne con una “presa da wrestling”, e cioè prendendolo per il collo, fino a rischiare di strangolarlo. Almeno questo è quanto appare dai filmati ... Leggi su tpi

