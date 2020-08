Vibo Valentia. Sandro Pace trovato morto nei pressi del cimitero di Bivona (Di giovedì 13 agosto 2020) Sono terminate le ricerche di Sandro Pace. L’uomo di 52 anni è stato trovato morto in un’area distante solo qualche centinaio di metri dal cimitero di Bivona di Vibo Valentia. Il cadavere, in avanzato stato di decomposizione, non aveva fatto pensare in un primo momento all’uomo la cui scomparsa era stata denunciata poche ore prima ai Carabinieri. Il sopralluogo nella zona insieme ai parenti di Sandro Pace ha tolto ogni dubbio agli investigatori. Il cadavere è stato notato in un’area adiacente alla strada che congiunge la xx Statale 522 alla Provinciale per Porto Salvo. Sul luogo del macabro ritrovamento Carabinieri e sanitari del 118. Leggi su laprimapagina

EzioIt : @sostengo5 deve appendere dei volantini a San Vittore, OPERA, e nella casa circondariale di MONZA. se vuole anche d… - Giacinto_Bruno : Muore un uomo originario della provincia di Cosenza nel mare di Ricadi - cmnewsit : Vibo Valentia: USB. Dichiarazioni sui tirocinanti Calabresi. - milena_vireca : RT @NicolaMorra63: 75 arresti tra Italia e Svizzera, 158 indagati, sequestri di beni per 169 mln. E' il bilancio di un maxi blitz della Gd… - lastolfino : @SkyTG24 Pure quello alla Sagra delle cozze di Vibo Valentia?!!?? -

Ultime Notizie dalla rete : Vibo Valentia Meteo VIBO VALENTIA: sereno per il giorno 16/08/2020 Meteo in Calabria Coronavirus, Bollettino Regione Calabria 16 agosto: 1.348 positivi, +3 rispetto a ieri

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.348 (+3 rispetto a ieri), quelle negative sono 132.358. Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti: – Catanzaro: 4 in reparto; 1 in ria ...

Muore un uomo originario della provincia di Cosenza nel mare di Ricadi

RICADI (VIBO VALENTIA) – Una persona della provincia di Cosenza è morta oggi pomeriggio, verso le 16, nelle acque antistanti la costa ricadese. La persona, al momento del ritrovamento, da parte di un ...

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.348 (+3 rispetto a ieri), quelle negative sono 132.358. Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti: – Catanzaro: 4 in reparto; 1 in ria ...RICADI (VIBO VALENTIA) – Una persona della provincia di Cosenza è morta oggi pomeriggio, verso le 16, nelle acque antistanti la costa ricadese. La persona, al momento del ritrovamento, da parte di un ...