Vibo Valentia. Sandro Pace trovato morto nei pressi del cimitero di Bivona (Di giovedì 13 agosto 2020) Sono terminate le ricerche di Sandro Pace. L’uomo di 52 anni è stato trovato morto in un’area distante solo qualche centinaio di metri dal cimitero di Bivona di Vibo Valentia. Il cadavere, in avanzato stato di decomposizione, non aveva fatto pensare in un primo momento all’uomo la cui scomparsa era stata denunciata poche ore prima ai Carabinieri. Il sopralluogo nella zona insieme ai parenti di Sandro Pace ha tolto ogni dubbio agli investigatori. Il cadavere è stato notato in un’area adiacente alla strada che congiunge la xx Statale 522 alla Provinciale per Porto Salvo. Sul luogo del macabro ritrovamento Carabinieri e sanitari del 118. Leggi su laprimapagina

Daniele Castrizio, autore della nuova ipotesi sull'identità dei Bronzi ritrovati 48 anni fa, racconta la sua teoria: le statue sarebbero state realizzate ad Argos, nella stessa bottega ma da mastranze ...

Un’auto finita fuori strada ed un ferito portato in ospedale. È questo il bilancio di un incidente stradale avvenuto stamani sulla provinciale che collega Vibo Valentia a Cessaniti. Due le vetture coi ...

Daniele Castrizio, autore della nuova ipotesi sull'identità dei Bronzi ritrovati 48 anni fa, racconta la sua teoria: le statue sarebbero state realizzate ad Argos, nella stessa bottega ma da mastranze ...