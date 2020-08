Viabilità Roma Regione Lazio del 13-08-2020 ore 18:45 (Di giovedì 13 agosto 2020) VIABILITÀ DEL 13 AGOSTO 2020 ORE 18.20 FLAVIA DONDOLINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IL TRAFFICO SI PRESENTA AL MOMENTO SCORREVOLE. NON SI REGISTRANO INFATTI CRITICITA’ CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA DOVE SI RALLENTA TRA CASTEL RomaNO E SPINACETO IN DIREZIONE Roma QUALCHE DISAGIO ANCHE PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA VIA LITORANEA, SI REGISTRANO, INFATTI, RALLENTAMENTI TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA NELLE DUE DIREZIONI PER IL TRASPORTO PUBBLICO Linea tram8 TEMPORANEAMENTE sostituita da bus tra Trastevere e Casaletto Per ESEGUIRE LE OPERAZIONI DI rimozione DI UN ramo a circonvalLazione Gianicolense E A PROPOSITO DI TRAM, TERMINANO DOMANI 14 AGOSTO, I LAVORI ... Leggi su romadailynews

