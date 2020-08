Viabilità Roma Regione Lazio del 13-08-2020 ore 12:30 (Di giovedì 13 agosto 2020) VIABILITÀ DEL 13 AGOSTO 2020 ORE 11.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN VIA AURELIA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA IN VIA DEI CASTELLI RomaNI SI STA IN CODA TRA VIA CAMPOBELLO E LA PONTINA NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE SUL LITORALE RomaNO SI RALLENTA TRA CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA NELLE DUE DIREZIONI TRAFFICO RALLENTATO IN VIA DI PRATICA TRA VIA PAVIA E VIA LAURENTINA NEI DUE SENSI MENTRE IN VIA LAURENTINA SI RALLENTA A TOR SAN LORENZO TRA VIA VALLI DI SANTA LUCIA E VIA CAMPO DI CARNE NELLE DUE DIREZIONI PERCORRENDO LA STATALE PONTINA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO A PORTO BADINO TRA VIA TERRACINA E VIA BADINO IN DIREZIONE ... Leggi su romadailynews

