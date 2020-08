Vertonghen, niente Napoli o Italia: il difensore firmerà per il Benfica (Di giovedì 13 agosto 2020) Era stato accostato anche al Napoli, alla fine andrà in Portogallo. Tutto fatto, o quasi, per Vertonghen al Benfica. Leggi su tuttonapoli

Ultime Notizie dalla rete : Vertonghen niente Vertonghen, niente Napoli o Italia: il difensore firmerà per il Benfica Tutto Napoli Calciomercato Euroleghe, Vertonghen dice addio: a un passo dal Benfica

Quasi un fulmine a ciel sereno quello che in queste ore si è letteralmente abbattuto su Roma, Inter e Fiorentina. Le tre compagini appena citate erano molto interessate al profilo di Jan Vertonghen: i ...

Calciomercato, niente serie A per Vertonghen: vicina la firma col Benfica

. Il giocatore era nel mirino di Roma e Napoli Jan Vertonghen è vicino alla firma con il Benfica. L’ormai ex difensore belga del Tottenham – come riportato da Sky Sport – è vicino alla firma di un con ...

