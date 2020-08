Vanity Art View: le foto vintage e sensuali di Akila Berjaoui alimentano la voglia d’estate (Di giovedì 13 agosto 2020) Ci sono sabbia, sole, acqua oppure la combinazione di questi tre elementi nelle fotografie altamente sensuali di Akila Berjaoui. Una ricercatissima fotografa di moda che, armata delle sue fotocamere analogiche preferite, conduce l’osservatore in località balneari mozzafiato, dalla sua città natale di Sydney, in Australia, alle spiagge d’Italia, Francia e Brasile, per citarne solo alcune. Nel suo primo libro, The last days of summer ha raccontato l’estate nella sua accezione più nostalgica e sensuale attraverso immagini saturate e dai toni tipici della fine anni ’70, primi anni ’80: luoghi iconici, paesaggi incontaminati, corpi esibiti con disinvoltura, voglia di relax, di flirt, di libertà. Il tutto a trasmettere un velato romanticismo vacanziero di epoche passate. L’abbiamo intervistata – nell’ambito della rubrica Vanity Art View dedicata ai talenti della fotografia contamporanea – in occasione dell’uscita del numero di Vanity Fair Italia diretto da Tommaso Paradiso e dedicato all’estate 2020 e al ricordo che lascerà nella nostra memoria. Leggi su vanityfair

Il ritratto di “Donna in rosso” di Marcus Gheeraerts del 1620 di un'anonima elegantissima signora incinta e la celebre foto del 2017 di Beyoncé con il pancione su uno sfondo di fiori vista milioni di ...

Vanity Fair, in edicola dal 12 agosto, dedica il nuovo numero all’estate 2020, attraverso i ricordi, la poesia, le passioni e le ossessioni di un grande cantautore contemporaneo, Tommaso Paradiso, ecc ...

