Vanessa Incontrada e Rossano Laurini sempre più lontani: la situazione (Di giovedì 13 agosto 2020) La showgirl italo-spagnola Vanessa Incontrada sembra stia vivendo un periodo di crisi con il marito Rossano Laurini. Cosa è successo? Scopriamolo insieme Vanessa Incontrada (fonte da gettyimages)L’estate 2020 ha lasciato in dote diverse crisi di coppie famose, in primis quella tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Un’altra che ha fatto piuttosto rumore è stata la presunta rottura tra Vanessa Incontrada e Rossano Laurini. Non sono mai arrivate conferme in tal senso visto che i due non sono troppo propensi a questo genere di rumors. Al tempo stesso però si sono registrate diverse avvisaglie che non lasciano presagire nulla di buono. Vanessa ... Leggi su chenews

