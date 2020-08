Valmalenco, frana uccide 3 persone. Paese evacuato (Di giovedì 13 agosto 2020) frana a Chiesa Valmalenco: muoiono una coppia e una bimba. Gravissimo un piccolo di 5 anni. Erano a bordo di una macchina travolta dai detriti. La decisione dell'evacuazione è stata presa perchè nelle prossime ore si teme un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo in Valmalenco. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

emergenzavvf : ?? #Sondrio #12agosto 18:00, una frana ha invaso una strada in loc. Chiareggio, a Chiesa in Valmalenco: travolta dal… - repubblica : Frana a Chiesa Valmalenco: muoiono una coppia e una bambina [di LUIGI BOLOGNINI] [aggiornamento delle 21:09] - repubblica : Frana in Valtellina dopo una bomba d'acqua travolge auto: 3 morti, grave bimbo video - pannabella56 : RT @SkyTG24: Frana a Chiesa Valmalenco, iniziata l'evacuazione di Chiareggio - ChiaraBaldi86 : La sindaca di Comabbio, paese di origine della coppia morta ieri per la frana a Chiesa in Valmalenco e della bimba… -