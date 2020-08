Valeria Fabrizi commossa per il ricordo del marito a Io e Te: «Era il più bello del Quartetto Cetra». Diaco, il gesto straordinario. (Di giovedì 13 agosto 2020) Valeria Fabrizi commossa per il rircordo del marito Tata Giacobetti a Io e Te: «Era il più bello del Quartetto Cetra. Diaco il gesto straordinario. Ospite d’eccezione oggi nel salotto del pomeriggio di Rai Uno una grande attrice, volto familiare per migliaia di italiani, che la seguono soprattutto nelle tante fiction di cui è protagonista, come “Che Dio ci aiuti”. Questo pomeriggio ha raccontato la sua storia d’amore con il marito Tata Giacobetti, uno dei cantanti del Quarttetto Cetra. Un amore concluso putroppo con la scomparsa del coniuge di Valeria. Su Leggo.it tutti gli aggiornamenti Pierluigi Diaco ... Leggi su newscronaca.myblog

infoitcultura : Tata Giacobetti ex marito Valeria Fabrizi: una morte che l’ha fatta soffrire - infoitcultura : Valeria Fabrizi, rivelazione a Pierluigi Diaco: ”Mi farò le punturine” - infoitcultura : Valeria Fabrizi commossa per il ricordo del marito Tata Giacobetti a Io e Te: «Era il più bello del Quartetto Cetra… - infoitcultura : Valeria Fabrizi da Diaco commossa per Tata Giacobetti: «Mio marito il più bello del Quartetto Cetra» - GossipItalia3 : Valeria Fabrizi in lacrime a “Io e te”, troppo vivo il ricordo del marito: il gesto delicato di Diaco… -