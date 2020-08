Vaccino russo: perché l'ostracismo? (Di giovedì 13 agosto 2020) Spiace rilevare che alcuni settori della cd. "comunità scientifica", che tanto affiatata (e produttiva) non sembra visto che sull'emergenza Covid 19 non é riuscita a mettersi d'accordo sull'analisi e sul da farsi, così come taluni organi stampa, abbiano ignorato e/o messo in dubbio la serietà, l'affidabilità dell'annuncio del presidente della Federazione russa dell'avvenuta registrazione del primo Vaccino denominato “Sputnik V”. di Agostino Spataro Ora, una (...) - Tribuna Libera / No Home Leggi su feedproxy.google

