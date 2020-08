Vaccino contro il Covid, l’annuncio dell’Oms: “Nove già in fase 2 e 3 di sperimentazione (le più avanzate)”. Ma non c’è quello russo (Di giovedì 13 agosto 2020) “Ci sono nove vaccini anti-Covid già nelle fase 2 e 3 di sperimentazione”. Ad annunciarlo il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus nel consueto briefing sulla pandemia di coronavirus. Le due fasi rappresentano le ultime prima della commercializzazione del prodotto e della cosiddetta fase quarta, o di studi post-autorizzativi, che ha l’obiettivo di verificare l’efficacia e la sicurezza del Vaccino nelle sue reali condizioni d’uso. E sono quindi le più avanzate. Tra loro, è stato specificato in conferenza stampa, non rientra quello russo, annunciato come imminente da Vladimir Putin, sul quale “non si hanno ancora elementi a sufficienza per fare una valutazione”. “Paesi che ... Leggi su ilfattoquotidiano

MedicalFactsIT : La storia del vaccino russo Sabin contro la poliomielite #robertoburioni #medicalfacts - Corriere : Quanto è sicuro il vaccino russo «Sputnik 5» contro il coronavirus? - matteorenzi : L’Enews di questa settimana: se davvero arriveremo al #vaccino contro il Covid questo vaccino dovrà essere OBBLIGAT… - tusciaweb : Oms, 9 vaccini hanno raggiunto la fase 2 e 3 della sperimentazione Coronavirus - La corsa al vaccino contro il… - mirbug1 : Il leader leghista ribadisce la sua contrarietà a un''emergenza senza emergenza' e respinge l'idea dell'obbligo del… -