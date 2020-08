Uscita iPhone 12 ad ottobre, in anticipo nuovi Apple Watch e iPad (Di giovedì 13 agosto 2020) Quando uscirà il nuovo iPhone 12 e tutti i suoi modelli associati? E' questa la domanda che da mesi attanaglia i fan di casa Apple e i semplici curiosi, che vorrebbero scoprire quando il colosso di Cupertino darà il via alla sua prossima generazione in campo mobile. E se è vero che la stessa compagnia dalla mela morsicata ha confermato che il lancio slitterà necessariamente di alcune settimane, allo stesso modo in rete continuano a circolare rumor più o meno attendibili e diverse anticipazioni, con i leaker a portare avanti la tradizionale danza mediatica per un prodotto tanto atteso. Non a caso, i rumor sul lancio di iPhone 12 arrivano anche in data odierna, 13 agosto 2020, e lo fanno dalle pagine dell'autorevole portale Gizmochina. Portale che va a mettere sul piatto le ultime dichiarazioni ... Leggi su optimagazine

