Usa, il docufilm italiano su Bukowski spopola a New York (Di giovedì 13 agosto 2020) Ottima accoglienza oltreoceano per il documentario italiano sullo scrittore e poeta americano Charles Bukowski (1920-1994), in occasione del centenario della nascita. “You Never Had It – An Evening with Bukowski” è il docufilm ideato e prodotto da due giornaliste italiane: Sivia Bizio e Paola Ferrari, con la preziosa collaborazione di Lucisano Film, IIF e per la regia di Matteo Borgardt, figlio della giornalista che nel 1981 ebbe l’opportunità di intervistare Charles Bukowski nel personale spazio della sua casa a San Pedro in California. Dopo oltre vent’anni Silvia Bizio, riordinando il proprio garage ha ritrovato per caso i nastri originali con le registrazioni di quella lunga serata di intervista, passando il tempo con Bukowski a: bere, ... Leggi su ildenaro

