Usa, enorme incendio in California: 500 famiglie evacuate (Di giovedì 13 agosto 2020) Le autorità della California hanno ordinato l'evacuazione di 500 abitazioni dopo che un enorme incendio si è esteso rapidamente verso la zona settentrionale di Los Angeles bruciando già oltre 4mila

Praga, 13 ago 08:39 - (Agenzia Nova) - Se la Russia ha pagato i talebani per l'uccisione di truppe statunitensi in Afghanistan "ci sarebbe un prezzo enorme da pagare". Lo ha dichiarato il segretario d ...

Le autorità della California hanno ordinato l'evacuazione di 500 abitazioni dopo che un enorme incendio si è esteso rapidamente verso la zona settentrionale di Los Angeles bruciando già oltre 4mila et ...

