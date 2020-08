USA Breaking news del 13 agosto 2020 (Di giovedì 13 agosto 2020) Oggi, 13 agosto, ci giungono tante nuove notizie dagli USA. Last news del 13 agosto Trump è in campagna elettorale nella settimana della convention democratica Il presidente Trump ha intenzione di fare campagna elettorale la prossima settimana. Visiterà quattro Stati in bilico, in contrapposizione con la convention democratica di Milwaukee. Gli Stati che Trump considera … Leggi su periodicodaily

TorciaPolitica : RT @agenzia_nova: #Breaking #Biden ha scelto la sua vice. In caso di vittoria contro #Trump la numero due alla Casa Bianca sarà la senatric… - _noi_e_voi_ : @ImolaOggi Kamala Harris, la candidata vicepresidente Usa “afroamericana”, ma con madre indiana e padre giamaicano. - FrancescoBechis : BREAKING: Il Congresso #Usa congela per due anni la vendita di armi ad #Erdogan. Venti di tempesta fra Washington e… - periodicodaily : USA Breaking news del 12 agosto 2020 #usa #breakingnews #12agosto - GmrVolpe : RT @agenzia_nova: #Breaking #Biden ha scelto la sua vice. In caso di vittoria contro #Trump la numero due alla Casa Bianca sarà la senatric… -

Ultime Notizie dalla rete : USA Breaking USA Breaking news del 12 agosto 2020 Zazoom Blog Breaking Bad in salsa olandese: sequestrato un gigantesco laboratorio di cocaina

È un’operazione monstre quella che si è consumata ieri nei Paesi Bassi: la polizia ha arrestato 17 persone a seguito di un’irruzione in un enorme laboratorio di cocaina, che risulta essere il più gran ...

A Giffoni con Stallone e Daisy Ridley

Gli incontri in live streaming con divi come Richard Gere (20 agosto), Sylvester Stallone (21 agosto), Katherine Langford interprete delle serie Netflix Tredici e Cursed (22 agosto) la `Jedi´ Daisy Ri ...

È un’operazione monstre quella che si è consumata ieri nei Paesi Bassi: la polizia ha arrestato 17 persone a seguito di un’irruzione in un enorme laboratorio di cocaina, che risulta essere il più gran ...Gli incontri in live streaming con divi come Richard Gere (20 agosto), Sylvester Stallone (21 agosto), Katherine Langford interprete delle serie Netflix Tredici e Cursed (22 agosto) la `Jedi´ Daisy Ri ...