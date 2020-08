Usa 2020, prima uscita per Biden e Harris: attacchi al presidente Trump (Di giovedì 13 agosto 2020) Usa 2020: la prima uscita pubblica del candidato Dem Joe Biden e della senatrice scelta come vice si colora di una serie di attacchi all’attuale presidente Donald Trump. Usa 2020: prima “uscita pubblica” per la coppia rappresentata dal candidato premier e la senatrice Kamala Harris, appena scelta come vice-presidente dall’esponente dem. La senatrice, come riporta … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

