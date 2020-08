Uomini e Donne, la prima tronista transessuale è stata scelta? Le news (Di giovedì 13 agosto 2020) L’indiscrezione viene da Very Inutil People e farà senz’altro il giro del web, visto che si parla della prossima tronista di Uomini e Donne. Nessuno della redazione finora l’ha smentita ma ciò non significa che quanto detto corrisponda a verità, anche se non non sarebbe impensabile: Maria De Filippi ha sempre dato prova di lungimiranza … L'articolo Uomini e Donne, la prima tronista transessuale è stata scelta? Le news proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

direzioneprc : Ne uccisero 560. Uomini, donne, bambini e neonati. Nazisti e fascisti italiani insieme autori di uno dei crimini p… - Ettore_Rosato : 76 anni fa la strage nazista a #SantannadiStazzema in cui persero la vita 560 tra bambini, donne e uomini innocenti… - amendolaenzo : Oggi sono a Sant'Anna di Stazzema per ricordare le vittime dell'eccidio nazifascista che, 76 anni fa, ha portato vi… - estebanscoda : RT @EIGHTSVOICE: quanto siete noiose il dress code non è imposto solo alle donne non avete mai visto uomini d’affari che stanno in completo… - Ornella49646001 : RT @Shardy20459930: Queste sono le cose che mi fanno incazzare le donne uomini non si picchiano non è amore ed è inutile poi chiedere perd… -