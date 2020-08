Una vita anticipazioni: gli abitanti di Acacias 38 perdono tutto ma Alfredo continua a negare (Di giovedì 13 agosto 2020) Dopo aver letto sui giornali la notizia del fallimento del Banco Americano, gli abitanti di Acacias 38 sono nel panico. Bellita piange e si dispera in strada, pensando a tutto quello che potrebbe succedere a lei e alla sua famiglia, e lo stesso fanno le altre donne, preoccupatissime per i loro investimenti. Ma cosa succederà nelle prossime puntate di Una vita? Iniziamo dalle anticipazioni per la puntata di domani 14 agosto 2020. Siamo giunti all’episodio 1028 in onda domani pomeriggio su Canale 5. UNA vita anticipazioni: LA TRAMA DI DOMANI 14 AGOSTO 2020 Dopo avere letto la notizia del fallimento del Banco Americano, i vicini di Acacias chiedono spiegazioni ad Alfredo. Lui fa finta di non saperne nulla e dice di ... Leggi su ultimenotizieflash

trash_italiano : Voglio una vita in #SuppliedBy - matteosalvinimi : ...guardia giurata brandendo un coltello. Grazie alla Polizia di Stato per il suo straordinario intervento che ha e… - borghi_claudio : Credo sia la prima volta nella mia vita che soffro così per una squadra di club che non è la mia. #AtalantaPSG - SweetyStar_ : @poseidoneaffogo La mia vita è stata una bella giornata di lavoro ma che cazz ahah - Chow_Chow_678_ : RT @Stefano173456: #perStareBene si dovrebbe avere il coraggio di abbracciare il male. Togliersi di dosso l'idea della sfortuna, e guardare… -