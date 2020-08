UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di venerdì 14 agosto 2020 (Di giovedì 13 agosto 2020) anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda venerdì 14 agosto 2020:Leggi anche: Daydreamer anticipazioni: AYLIN ruba una campagna di SANEM e la passa a…Ancora molto turbato per via del ricatto di Alberto Palladini (Maurizio Aiello), Eugenio Nicotera (Paolo Romano) deve ora affrontare delle impreviste conseguenze. Serena (Miriam Candurro) va incontro per forza di cose all’apprensione e ai timori di Filippo (Michelangelo Tommaso). Ciò andrà a complicare una volta di più il loro già difficile rapporto. È giunto il giorno dell’appuntamento tra Cotugno (Walter Melchionda) e Dolly (Lucianna De Falco) è arrivato, ma le cose potrebbero andare anche peggio del previsto… Un ... Leggi su tvsoap

