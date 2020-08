Un Posto Al Sole Anticipazioni 14 agosto 2020: Filippo e Serena in guerra! (Di giovedì 13 agosto 2020) Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame di Un Posto al Sole in onda su Rai3. Ecco cosa ci riserva l'Episodio del 14 agosto 2020... Leggi su comingsoon

kitkatsmexw : RT @tufossimusica: “come quella notte in cui mi hai detto: voglio andare via ho sbattuto questa porta ora basta e così sia un istante dopo… - ofcourse_maybe : @Ateodemocratico @serialjp I dati che definisci 'non verificabili” li ho presi da Il Sole 24ore, di cui ti ho copia… - brkdcvis : RT @tufossimusica: “come quella notte in cui mi hai detto: voglio andare via ho sbattuto questa porta ora basta e così sia un istante dopo… - aboutmoonlight_ : RT @tufossimusica: “come quella notte in cui mi hai detto: voglio andare via ho sbattuto questa porta ora basta e così sia un istante dopo… - voicexgozzi : a te che stai cancellando le lavagnette, spero che il tuo posto dove non batte mai il sole possa rimanere attaccato… -