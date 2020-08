Un mondo sospeso, prima popolato da clienti ora da pesci: migliaia di esemplari nuotano tra le scale mobili di un centro commerciale abbandonato a Bangkok [FOTO] (Di giovedì 13 agosto 2020) Che sia il mistero di una stanza vuota o la bellezza di un edificio sopraffatto dalla natura, c’è qualcosa di affascinante nel trovare un posto abbandonato. Aggiungere, poi, la storia che lo ha portato in quelle condizioni, rende il tutto ancora più interessante. Infatti, sebbene si presentino vuoti e tetri, questi posti sono pieni di ricordi reali, preservati in pareti decadenti, dipinti rovinati o stanze piene di polvere. Dagli aeroporti ai teatri, dagli ospedali agli hotel, sono tanti i posti del mondo che dallo splendore sono passati all’abbandono. Uno di questi è un centro commerciale in Thailandia, prima inondato di clienti, ora popolato dai pesci. Il New World Mall a ... Leggi su meteoweb.eu

Sono 20.620.847 i casi di Covid-19 ufficialmente conteggiati in tutto il mondo, più della metà dei quali in America. Gli Stati Uniti sono il paese più colpito (165.909 morti), davanti a Brasile (104.2 ...

I clienti non avevano la mascherina: la polizia ha così sospeso l’attività per cinque giorni a tre locali di Bergeggi e Spotorno. Sono la discoteca La Kava, il pub Lord Nelson e un altro bar di Spotor ...

