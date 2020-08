Un ebreo nella squadra di hockey di Auschwitz: “Per dimostrare che siamo tornati, più forti che mai” (Di giovedì 13 agosto 2020) Il capitano della nazionale israeliana di hockey su ghiaccio, Eliezer Sherbatov, giocherà nel club polacco Unia Oswiecim. La città di Oswiecim è il sito dove sorgeva il campo di concentramento di Auschwitz durante la seconda guerra mondiale. Sherbatov, per spegnere all’innesco le ovvie polemiche, ha dichiarato testualmente: “Non ho firmato per andarci come turista, ma per dimostrare che gli ebrei sono tornati, più forti che mai”. It’s unfortunate that you cannot see the positive in all of this. I didn’t sign there to be a tourist, but to show the world that Jews are back, stronger than ever! We remember and will never forget the holocost. I’m trying to give hope to us. https://t.co/xLDKUuT3kj — Eliezer Sherbatov (@Sherbatov1) ... Leggi su ilnapolista

napolista : Un ebreo nella squadra di hockey di Auschwitz: “Per dimostrare che siamo tornati, più forti che mai” E non uno qua… - myownkiki : RT @findusbastoncin: tw: razzismo e uso della n Word é come dire ' e vabbe che male c'è se nella seconda guerra mondiale si insultava un e… - nebycaken : RT @findusbastoncin: tw: razzismo e uso della n Word é come dire ' e vabbe che male c'è se nella seconda guerra mondiale si insultava un e… - findusbastoncin : tw: razzismo e uso della n Word é come dire ' e vabbe che male c'è se nella seconda guerra mondiale si insultava u… - LorenzoPratesi1 : @grafo_lo_gia Io oltre alla fede nuziale del mio matrimonio indosso anche la fede ebraica come anello di fidanzamen… -

Ultime Notizie dalla rete : ebreo nella Visita guidata al cimitero ebraico PisaToday Il Gesù storico (e ebreo) e Giovanni Battista

Per essere più esatti: una porta, una pista, e una perla. Una porta, perché il libro conduce il lettore in un territorio, quello dell’approccio storico-critico al Vangelo, ancora troppo poco frequenta ...

Addio a Tullio Levi, per anni presidente della comunità ebraica torinese

Era un punto di riferimento per la comunità ebraica torinese, di cui era stato presidente e grande protagonista, nonché una delle colonne portanti: il mondo ebraico è in lutto per la morte di Tullio L ...

