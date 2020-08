Un anno senza Nadia Toffa: il suo ultimo giorno VIDEO (Di giovedì 13 agosto 2020) Oggi, è già un anno da quando è morta Nadia Toffa: un destino crudele l’ha portata via per sempre il 13 agosto 2019. Le ultime parole della madre. Ci manchi guerriera, ovunque tu sia. Oggi, 13 agosto, è un anno esatto dalla morte di Nadia Toffa. Il destino l’ha voluta portare da un’altra parte, lontana dal programma che la rendeva felice e dai suoi amori. La Iena bionda, sempre sorridente ma determinata nel suo lavoro, si è arresa solo il 13 agosto 2019, dopo una lunga battaglia contro il male. La madre, Margherita Toffa aveva voluto raccontare l’ultimo giorno di vita della figlia Nadia in un’intervista straziante a Barbara ... Leggi su chenews

fanpage : Un anno senza Nadia #Toffa ?? - tancredipalmeri : Andrea Agnelli il 5 marzo: “Rispetto l’Atalanta, ma senza storia internazionale e con solo un anno positivo è in Ch… - Agenzia_Ansa : Sindacati, senza il blocco dei #licenziamenti fino alla fine dell'anno sarà sciopero generale #ANSA - PietroFioretti : Un anno senza la nostra cara @NadiaToffa non era soltanto una giornalista, ma era l'amica di tutti noi. Un abbracci… - LaCnews24 : Un anno senza Nadia Toffa, la giornalista delle Iene portata via da un tumore #calabrianotizie #newscalabria -