Un anno senza Nadia Toffa: il ricordo delle Iene – Video (Di giovedì 13 agosto 2020) E’ già passato un anno dalla morte di Nadia Toffa e Le Iene la ricordano con uno speciale con Video, aneddoti e racconti speciali, Video. Il 13 agosto 2019 moriva Nadia Toffa ed oggi, a distanza di un anno da quel tragico giorno, Le Iene ricordano la loro inviata speciale, dal sorriso contagioso, con una … L'articolo Un anno senza Nadia Toffa: il ricordo delle Iene – Video è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

rtl1025 : Un anno senza #NadiaToffa ?? - MediasetPlay : Un anno senza di te. Ci manchi tanto, Nadia. ?? - fanpage : Un anno senza Nadia #Toffa ?? - giosuedipalo : Oggi è un’anno dalla scomparsa di una piccola grande donna. Una giornalista che, nel suo lavoro, ci ha sempre messo… - Peppe_FN : RT @MediasetPlay: Un anno senza di te. Ci manchi tanto, Nadia. ?? -

