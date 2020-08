Ulivieri risponde a Domenech: "Forse ha rimosso Lippi e il 2006..." (Di giovedì 13 agosto 2020) ROMA - Intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli, l'ex tecnico Renzo Ulivieri ha reagito alle provocazioni di Raymond Domenech , ex ct della Francia , che aveva ironizzato sui cambi effettuati da Gian ... Leggi su corrieredellosport

Juliano_1926 : RT @kisskissnapoli: L'AssoAllenatori risponde a #Domenech. Il Presidente #Ulivieri: 'Conosco Domenech, mi dicono che non sia molto amato ne… - sportli26181512 : Ulivieri risponde a Domenech: 'Forse ha rimosso Lippi e il 2006...': Il presidente dell'Assoallenatori punzecchia l… - titty_napoli : RT @kisskissnapoli: L'AssoAllenatori risponde a #Domenech. Il Presidente #Ulivieri: 'Conosco Domenech, mi dicono che non sia molto amato ne… - kisskissnapoli : L'AssoAllenatori risponde a #Domenech. Il Presidente #Ulivieri: 'Conosco Domenech, mi dicono che non sia molto amat… - junews24com : Che allenatore è Andrea Pirlo? Risponde il suo 'maestro' Ulivieri - -

Ultime Notizie dalla rete : Ulivieri risponde Ulivieri risponde a Domenech: "Forse ha rimosso Lippi e il 2006..." Corriere dello Sport Ulivieri risponde a Domenech: "Forse ha rimosso Lippi e il 2006..."

ROMA - Intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli, l'ex tecnico Renzo Ulivieri ha reagito alle provocazioni di Raymond Domenech, ex ct della Francia, che aveva ironizzato sui cambi effettuati da Gian Pier ...

Ulivieri: “Pirlo è davvero un fenomeno, ha una visione ampia e moderna”

«Sabato pomeriggio un mio amico mi ha chiesto chi sarebbe stato il nuovo allenatore della Juve. E seriamente gli ho risposto subito che secondo me avrebbero preso Pirlo». Renzo Ulivieri, direttore del ...

ROMA - Intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli, l'ex tecnico Renzo Ulivieri ha reagito alle provocazioni di Raymond Domenech, ex ct della Francia, che aveva ironizzato sui cambi effettuati da Gian Pier ...«Sabato pomeriggio un mio amico mi ha chiesto chi sarebbe stato il nuovo allenatore della Juve. E seriamente gli ho risposto subito che secondo me avrebbero preso Pirlo». Renzo Ulivieri, direttore del ...