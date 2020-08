Ulivieri ricorda l'esperienza al Napoli: "Scelsi i giocatori senza considerare l'emozione del San Paolo" (Di giovedì 13 agosto 2020) Renzo Ulivieri, presidente dell'Assoallenatori, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli soffermandosi su diversi temi, tra cui il suo passo proprio al Napoli: "Uno dei miei errori fondamentali, non feci questa considerazione: i ... Leggi su tuttonapoli

Renzo Ulivieri, presidente dell'Assoallenatori, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli soffermandosi su diversi temi, tra cui il suo passo proprio al Napoli: "Uno dei miei errori fondamentali, ...Raymond Domenech non è mai stato un allenatore particolarmente simpatico - per conferme chiedete ai francesi - ed è evidente che con l'Italia ha il dente avvelenato. Domenech era il ct della Francia c ...