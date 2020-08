Udinese, Jajalo non dimentica Palermo: il centrocampista bosniaco in vacanza a Mondello (Di giovedì 13 agosto 2020) Mato Jajalo non dimentica Palermo.Approdato nel capoluogo siciliano nel gennaio del 2015, il centrocampista bosniaco - che per anni è stato criticato per via di alcune prestazioni tutt’altro che positive - nel corso dell'ultima annata in Sicilia si è reso protagonista sul rettangolo verde, entrando di fatto nel cuore di una tifoseria che, col tempo, è riuscita ad apprezzare le doti tecniche e soprattutto umane del classe 1988, diventato di fatto pedina inamovibile, pilastro e leader della compagine rosanero.Poi, poco più di un anno fa, l'addio. A seguito della mancata iscrizione in Serie B del Palermo e del conseguente fallimento del vecchio club, Jajalo ha accettato la corte dell'Udinese, firmando un contratto che lo ... Leggi su mediagol

Mediagol : #Udinese, #Jajalo non dimentica #Palermo: il centrocampista bosniaco in vacanza a #Mondello - WiAnselmo : #Udinese, Jajalo non dimentica #Palermo: il centrocampista bosniaco in vacanza a Mondello - Mediagol : #Udinese, Jajalo non dimentica #Palermo: il centrocampista bosniaco in vacanza a Mondello - AweSimo8 : @sslansia Fofana però è più una mezzala, in genere all'Udinese davanti alla difesa ci giocano Mandragora o Jajalo,… -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese Jajalo Udinese, Jajalo non dimentica Palermo: il centrocampista bosniaco in vacanza a Mondello Mediagol.it D’Agostino: «Per Gotti sarebbe già importante se restasse Mandragora»

«Si potrebbero fare tante cose volendo investire i soldi che arriveranno dalle cessioni di De Paul e Fofana, ma se poi partisse anche Mandragora potrebbe essere un problema anche per Gotti». Parla e p ...

Vicenza, Pisa e Reggiana si contendono Biasci Il Monza punta anche Jajalo

ferrara Un po’ tutte le società di serie B si stanno muovendo sul mercato. E spesso sono in concorrenza tra di loro. trattative Tommaso Biasci, attaccante del Carpi, è ad esempio conteso da Vicenza e ...

«Si potrebbero fare tante cose volendo investire i soldi che arriveranno dalle cessioni di De Paul e Fofana, ma se poi partisse anche Mandragora potrebbe essere un problema anche per Gotti». Parla e p ...ferrara Un po’ tutte le società di serie B si stanno muovendo sul mercato. E spesso sono in concorrenza tra di loro. trattative Tommaso Biasci, attaccante del Carpi, è ad esempio conteso da Vicenza e ...