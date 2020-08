Tutti i dubbi scientifici su Sputnik 5, il “vaccino di Putin” (Di giovedì 13 agosto 2020) (foto: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images)A due giorni dall’annuncio in pompa magna da parte del presidente russo Vladimir Putin di aver registrato il primo vaccino al mondo efficace contro il coronavirus Sars-Cov-2, la portata scientifica della notizia risulta piuttosto ridimensionata. Su Sputkin 5, il farmaco anti Covid-19 messo a punto dall’istituto nazionale di epidemiologia e microbiologia Nikolai Gamaleya di Mosca, c’è infatti una così esigua quantità di informazioni disponibili da credere che non sia né più promettente né in anticipo rispetto alle più di 200 altre soluzioni vaccinali in fase di studio a livello globale. Cosa sappiamo del vaccino Sputnik 5 Oltre al nome, evocativo dei grandi successi spaziali dell’Unione Sovietica a cavallo tra gli anni Cinquanta e Sessanta, del ... Leggi su wired

