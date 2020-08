Turista milanese precipita in una grotta sull'Etna, salvato dagli speleologi (Di giovedì 13 agosto 2020) L'intervento dei soccorritori Ore di paura per un Turista milanese in vacanza in Sicilia. Mercoledì pomeriggio, come raccontato dal soccorso alpino e speleologico siciliano, l'uomo è precipitato all'... Leggi su milanotoday

