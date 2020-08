Turismo, ecco le 29 città ammesse al contributo per i centri storici. Aiuti a fondo perduto fino a 150mila euro (Di giovedì 13 agosto 2020) Da Venezia a Roma, passando per Milano. Da Verbania fino a Matera e Siracusa. Sono alcune delle città ad alta vocazione turistica che potranno accedere al nuovo aiuto a fondo perduto per le attività commerciali dei centri storici che a giugno 2020 hanno subito un calo di fatturato di almeno il 33 per cento Leggi su ilsole24ore

Venezia, Milano, Roma ma anche Verbania, Siracusa e Ragusa, Lucca e Matera. Sono solo alcune delle città ad alta vocazione turistica che potranno accedere al nuovo aiuto a fondo perduto per le attivit ...

Tamponi per chi rientra da Grecia, Spagna, Croazia e Malta: le nuove regole per chi viaggia da agosto

Il Ministro della Salute Roberto Speranza firma una nuova ordinanza che prevede l'obbligo del test con tamponi per il Coronavirus a chiunque rientri da Grecia, Croazia, Spagna e Malta. Ecco le regole ...

Venezia, Milano, Roma ma anche Verbania, Siracusa e Ragusa, Lucca e Matera. Sono solo alcune delle città ad alta vocazione turistica che potranno accedere al nuovo aiuto a fondo perduto per le attivit ...

Tamponi per chi rientra da Grecia, Spagna, Croazia e Malta: le nuove regole per chi viaggia da agosto

Il Ministro della Salute Roberto Speranza firma una nuova ordinanza che prevede l'obbligo del test con tamponi per il Coronavirus a chiunque rientri da Grecia, Croazia, Spagna e Malta. Ecco le regole ...