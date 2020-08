Turismo, Caputi “Provvedimenti hanno respiro corto per vera ripresa” (Di giovedì 13 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – Dopo mesi di attesa finalmente arrivano provvedimenti mirati per il Turismo “ma hanno un respiro corto, puntano a salvare una stagione e non gettano le basi per una ripresa vera nel 2021, anno che non sarà certo luminoso viste le numerose difficoltà dei trasporti e le incertezze che ancora pesano sugli sviluppi della pandemia”, spiega in un'intervista a Il Sole 24 Ore Massimo Caputi, presidente di Federterme. Come per gli albergatori anche per proprietari e gestori delle strutture termali il credito di imposta sugli investimenti va bene, ma la soglia dei 200mila euro è troppo bassa: “C'è una dote di 160 milioni che verrà bruciata in un click day di due secondi, sinceramente ci aspettavamo qualcosa di ... Leggi su iltempo

ROMA (ITALPRESS) – Dopo mesi di attesa finalmente arrivano provvedimenti mirati per il turismo "ma hanno un respiro corto ... spiega in un'intervista a Il Sole 24 Ore Massimo Caputi, presidente di ...

ROMA (ITALPRESS) – Dopo mesi di attesa finalmente arrivano provvedimenti mirati per il turismo "ma hanno un respiro corto ... spiega in un'intervista a Il Sole 24 Ore Massimo Caputi, presidente di ...