Turismo, assenza stranieri manda in crisi strutture ricettive, ristorazione e lusso (Di giovedì 13 agosto 2020) (Teleborsa) – E’ salato il conto del Covid-19 e dell’assenza di turisti stranieri in Italia con 14 miliardi di spesa mancata in tre mesi. L’ultimo allarme arriva da Federalberghi–Confcommercio, secondo cui il calo dei turisti stranieri è del 91,2%. Negli hotel a 5 stelle c’è quasi l’80% di presenze in meno. I principali habitués degli alberghi di lusso, provengono da Stati Uniti, Giappone, Russia, Australia, Brasile e Cina. Tutti mercati chiusi da oltre cinque mesi, durante i quali sono andati in fumo quasi 9 milioni di pernottamenti, circa il 40% dei flussi che questi Paesi generano ogni anno verso gli alberghi a 5 stelle italiani. A soffrire di più, le città d’arte che con la loro alta percentuale di internazionalizzazione sono quelle ... Leggi su quifinanza

