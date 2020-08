Turci-Pascale, parla Luxuria. La vera reazione della coppia dopo il bacio lesbo (Di giovedì 13 agosto 2020) La reazione di Francesca Pascale e Paola Turci alle foto del settimanale “Oggi”? La racconta Vladimir Luxuria. La deputata e volto tv ha dichiarato al Corriere della Sera” “Ho scambiato una serie di messaggi con Francesca, non era arrabbiata per niente. dopo essere stata tradita e lasciata da Silvio Berlusconi per la sua ultima fiamma, Marta Fascina, Francesca aveva sofferto molto. Questo suo nuovo amore le ha ridato la serenità, e io le ho fatto gli auguri”. Luxuria e Francesca Pascale sono due attiviste per i diritti Lgbt, lo è anche la cantante romana che però “sarebbe furiosa per le foto, almeno secondo le fonti a lei vicine sentite dal settimanale diretto da Umberto Brindani”. In ... Leggi su iltempo

stanzaselvaggia : Caso Turci/Pascale. Voi che “Una comunista che fa le vacanze su uno yacht pagato da Berlusconi!”, dovreste aprire l… - stanzaselvaggia : Perché mi piacciono Francesca Pascale e Paola Turci. - HuffPostItalia : Francesca Pascale bacia Paola Turci: la foto della coppia paparazzata sullo yacht - francoliver2 : RT @marioadinolfi: Il settimanale Oggi dedica altre paginate alla vicenda Pascale-Turci riservandomi una serie di attacchi brutali, uno anc… - CarpaneseSilva1 : RT @marioadinolfi: Il settimanale Oggi dedica altre paginate alla vicenda Pascale-Turci riservandomi una serie di attacchi brutali, uno anc… -

Ultime Notizie dalla rete : Turci Pascale Francesca Pascale e Paola Turci coppia fissa, il gossip che scatena la rete Il Tempo Paola Turci e Francesca Pascale, dopo il bacio lesbo parla Luxuria

La reazione di Francesca Pascale e Paola Turci alle foto del settimanale “Oggi”? La racconta Vladimir Luxuria. La deputata e volto tv ha dichiarato al Corriere della Sera” “Ho scambiato una serie di m ...

La Pascale non ha più autisti e voli privati. Dagospia: Berlusconi irritato dalle foto del bacio con la Turci

Secondo Vladimir Luxuria Francesca Pascale non è arrabbiata per le foto delle effusioni con la cantante Paola Turci. Una versione che non convince. Di certo quel reportage fotografico in questo moment ...

La reazione di Francesca Pascale e Paola Turci alle foto del settimanale “Oggi”? La racconta Vladimir Luxuria. La deputata e volto tv ha dichiarato al Corriere della Sera” “Ho scambiato una serie di m ...Secondo Vladimir Luxuria Francesca Pascale non è arrabbiata per le foto delle effusioni con la cantante Paola Turci. Una versione che non convince. Di certo quel reportage fotografico in questo moment ...