Trump, la vera sfida è con Harris Biden debole, nel 2024 sarà out (Di giovedì 13 agosto 2020) Biden ha già detto che se vincesse farebbe solo un mandato. La Harris potrebbe raccogliere il testimone nel 2024 e diventare la prima presidente donna. E' con lei la vera sfida di Trump Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

