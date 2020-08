Trump annuncia storico accordo di pace tra Israele ed Emirati Arabi (Di giovedì 13 agosto 2020) Con un tweet, il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato il raggiungimento di uno storico accordo di pace tra Israele e gli Emirati Arabi. Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato su Twitter il raggiungimento di uno storico accordo di pace tra Israele ed Emirati Arabi. L’intesa porterà per la prima … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

