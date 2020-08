Trump annuncia 'accordo di pace storico' Israele-Emirati (Di giovedì 13 agosto 2020) ANSA, - WASHINGTON, 13 AGO - "Enorme svolta oggi! storico accordo di pace tra due nostri grandi amici, Israele e Emirati Arabi": Donald Trump ha annunciato cosi' su Twitter l'accordo tra i due Paesi ... Leggi su corrieredellosport

Donald Trump ha illustrato lo storico accordo di pace tra Israele ed Emirati Arabi dalla Casa Bianca, alla presenza di alcuni suoi stretti collaboratori, tra cui il genero-consigliere Jared Kushner, l ...“Se sarò eletto alla Casa Bianca, il primo giorno telefonerò ai Paesi Nato e dirò ’siamo tornati, non abbandoniamo i nostri amici, non tratteremo l’Alleanza come un racket di estorsionì”: lo ha detto ...