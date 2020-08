Trump afferma che se verrà rieletto raggiungerà un’intesa con l’Iran in 30 giorni (Di giovedì 13 agosto 2020) Donald Trump, che ha reso conto di quanto sta accadendo in Medio Oriente e della pace che si sta provando a raggiungere, è esaltato dal risultato. Che già sventola in previsione delle elezioni Usa: «Se vengo rieletto intesa con l’Iran in 30 giorni», ha detto. Ha anche affermato che ci saranno altri paesi arabi che – secondo lui – imiteranno la scelta degli Emirati Arabi Uniti. L’entusiasmo di Trump non corrisponde a quello di Netanyahu e di Mohammed bin Zayed Al Nahyan – principe ereditario che governa la monarchia del Golfo -, comunque. Se Trump e il leader israeliano parlano di «sospensione dell’ipotesi di annettere parti della Cisgiordania», il principe del Golfo propende per una rinuncia ... Leggi su giornalettismo

CdT_Online : Lo afferma la candidata democratica alla vicepresidenza, Kamala Harris: «Non mi spaventa, mi sono opposta a persone… - CristinaCmr : RT @ultimenotizie: “Niente nuovi #dazi sui prodotti agroalimentari Made in Italy con la decisione del presidente Usa Donald #Trump di ‘graz… - aldo_rovi : RT @Giovann88599521: @mgmaglie Monti ha tentato di rovinare la sanità. Mi auguro che con questo nuovo incarico non la seppellisca del tutto… - Vintage56192170 : RT @ultimenotizie: “Niente nuovi #dazi sui prodotti agroalimentari Made in Italy con la decisione del presidente Usa Donald #Trump di ‘graz… - LTrencia : RT @ultimenotizie: “Niente nuovi #dazi sui prodotti agroalimentari Made in Italy con la decisione del presidente Usa Donald #Trump di ‘graz… -